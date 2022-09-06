Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi!
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda, galibiyetin haricinde en çok konuşulan konuların başında Kerem Aktürkoğlu geliyor. Cimbom'un genç yıldızının geçen seneyi aratan performansı gündem oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
NEF Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
10 kişi kalan Galatasaray taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.