Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup eden Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Fode Ballo-Toure'de ısrarcı! Teklif yapıldı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen Fode Ballo-Toure için Serie A devine teklifini iletti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de sona erecek olan yaz transfer döneminin son günlerinde transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada taraftara transfer müjdesi verdi.