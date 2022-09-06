10 yıllık Bayern Münih kariyeri sonrası David Alaba, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'e imza atmıştı.
David Alaba'dan Galatasaray itirafı! "Türk arkadaşlarım..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyen ve 2021 yazında La Liga ekibi Real Madrid'e transfer olan David Alaba, özel röportaj verdi ve birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. Babasıyla ilişkisinden müzük tutkusuna, oynadığı oyuncuların özelliklerinden iki dev kulübün başkanlarına kadar birçok konuya açıklık getirdi. 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray konusunda da bir itirafta bulundu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Avusturyalı stoper burada GOAL'e özel bir röportaj verdi ve birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Babası sayesinde kariyerinin başladığını dile getiren Alaba, "Babamla çok yakın bir ilişkim var. 17 yaşından beri oynadığım tüm iç saha maçlarına geldi.