Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
Galatasaray'da Osame Sahraoui transferinde sıcak gelişme! Resmi teklif ve imza...
Transferde yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın son hedefi Osame Sahraoui. Sarı kırmızılıların, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Valerenga'ya resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Cimbom'un transfer için ısrarcı olduğu ve iki kulüp arasında sıcak gelişmelerin yaşandığı kaydedildi. İşte Galatasaray'ın yaptığı resmi teklifin detayları ve Norveç ekibinin transfer cevabı... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde iddialı hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmişti.
Cimbom, birçok yıldız ismi transfer ederek adından söz ettirdi.