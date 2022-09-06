Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi'ye görkemli karşılama! Hazırlıklar başladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 8 Eylül'de sona erecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi için geri sayıma geçti. Arjantinli yıldız ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar, Icardi için görkemli bir karşılaşma töreni gerçekleştirmeye hazırlanıyor. (GS spor haberi)
8 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi için çalışmalarını aralıksız sürdüren sarı-kırmızılılar gözler transfere çevrildi.
Kaan Ayhan ile her konuda anlaşmaya varan Cimbom, Mauro Icardi transferinde de mutlu sona yakın.