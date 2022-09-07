Galatasaray'dan James Rodriguez bombası! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'da, transferin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalar hızı kazandı. Cimbom, James Rodriguez'i kiralamak için Al-Rayyan'a teklifte bulundu. Sarı kırmızılıların yıldız oyunculya da anlaştığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 14:36 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 14:54