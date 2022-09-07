Sarı-kırmızılılarda transferin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalar hızı kazandı. Cimbom, James Rodriguez'i kiralamak için Al-Rayyan'a teklifte bulundu.
Galatasaray'ın, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
JAMES RODRIGUEZ KİMDİR?
12 Temmuz 1991 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Envigado altyapısında başladı. Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımların formalarını giydi. 2021 yılında Katar Ligi takımlarından Al Rayyan'a 8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Kolombiya Milli Takımı ile çıktığı 86 karşılaşmada 24 gole imzasını attı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro... James Rodriguez, 10 numara mevkisinde forma giyiyor.