Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazanırken, maçta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın yerine giren Emin Bayram, bu sezon ilk kez formayı giydi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın 19 yaşındaki stoperi Emin Bayram, Gaziantep FK maçında forma giyerek sezonun açılışını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırlarken, mücadelenin 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nu çıkararak Emin Bayram'ı oyuna aldı. 45 dakika sahada kalan Emin Bayram, bu sezon ilk kez parçalı formayı giydi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Mücadelenin ardından deneyimli çalıştırıcı, "Emin Bayram'ı ilk 11 oynayabilecek kapasitede bir oyuncu olarak görüyorum. Bugün de çok iyi oynadı. Rezerv Lig'deki maçlar, oyuncular için iyi oluyordu. Bizim takım çok önden gitti, çok gol attı, çok maç kazandı. Bir anda o yüzden lig bitti herhalde." ifadelerini kullanmıştı.