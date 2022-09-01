Süper Lig devi Galatasaray, yıldızlarla dolu olan kadrosuna bir yıldız isim daha eklemeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Paris Saint-Germain forması giyen Mauro Icardi ile anlaşma sağladı. Fransız ekibinin de onay vermesi halinde bu transfer tamamlanacak.

Süper Lig devi Galatasaray, yıldızlarla dolu olan kadrosuna bir yıldız isim daha eklemeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Paris Saint-Germain forması giyen Mauro Icardi ile anlaşma sağladı. TRT Spor'un haberine göre; Fransız ekibinin de onay vermesi halinde bu transfer tamamlanacak.