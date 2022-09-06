Çakar'dan sert eleştiri! "Türkiye'nin en tehlikeli hakemi"
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu açıkladı!
6 Eylül 2022 gram altın ne kadar?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan sert eleştiri! "Türkiye'nin en tehlikeli hakemi" Çakar'dan sert eleştiri! "Türkiye'nin en tehlikeli hakemi" 09:30
F.Bahçe Çağlar için devrede! G.Saray... F.Bahçe Çağlar için devrede! G.Saray... 09:18
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu açıkladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu açıkladı! 08:53
Maçın hakemine olay sözler! "Yaptığı tüm çirkinlikleri..." Maçın hakemine olay sözler! "Yaptığı tüm çirkinlikleri..." 08:50
Yıldız oyuncuya eleştiri! "G.Saray'ın direncini kırıyor" Yıldız oyuncuya eleştiri! "G.Saray'ın direncini kırıyor" 08:36
Toroğlu değerlendirdi! Abdülkerim'in ikinci sarı kartı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Abdülkerim'in ikinci sarı kartı doğru mu? 01:27
Daha Eski
Toroğlu değerlendirdi! Abdülkerim'in ikinci sarı kartı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Abdülkerim'in ikinci sarı kartı doğru mu? 01:26
Fırtına transferde fark yarattı! Fırtına transferde fark yarattı! 00:48
Rekor kırılır mı? Forvet hattı alev aldı Rekor kırılır mı? Forvet hattı alev aldı 00:43
Menajerlerde Fırtına'ya çifte teklif! Menajerlerde Fırtına'ya çifte teklif! 00:37
Fırtına'da Ömür ve Çakır'a zam! Fırtına'da Ömür ve Çakır'a zam! 00:29
Erden Timur: "Bu işe dur diyeceğiz" Erden Timur: "Bu işe dur diyeceğiz" 00:16
SON DAKİKA