Galatasaray, defanstaki arayışını Kaan Ayhan ile sonlandırdı.
Galatasaray'ın dev transfer planı ortaya çıktı! Kaan Ayhan sonrası...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle deviren Galatasaray'da yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalar hızlandı. Mauro Icardi ve Kaan Ayhan için geri sayıma geçen sarı-kırmızılıların gizli planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Marcao'nun satışının ardından çeşitli stoperlerle bağlantıya geçen sarı-kırmızılılar, İtalya'da Sassuolo forması giyen milli futbolcunun transferini tamamladı.
Kaan Ayhan transferinde ısrarın perde arkasında +3 yerli kuralı kadar Victor Nelsson'a verilen söz yatıyor.