Yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da forvete sürpriz aday: Raul de Tomas!
Galatasaray transfer haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılarda transfer harekatı sürüyor. Hücum hattında alternatifli bir kadro kurmak isteyen Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Raul de Tomas ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...
Sarı kırmızılı yönetim Okan Buruk'un listesine yoğunlaştı.
Mertens ve Torreira gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray rotasını forvet hattına çevirdi.