TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da forvete sürpriz aday: Raul de Tomas!

Galatasaray transfer haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılarda transfer harekatı sürüyor. Hücum hattında alternatifli bir kadro kurmak isteyen Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Raul de Tomas ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2022- 16:31