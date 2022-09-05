Norveç basını duyurdu! Galatasaray Osame Sahraoui’nin peşinde

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de henüz 2 gol atabilen ve hücum hattında sıkıntılar yaşayan Cimbom'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip için sürpriz bir isim gündeme geldi. Norveç basınının iddiasına göre Galatasaray, Valeranga forması giyen 21 yaşındaki Osame Sahraou ile ilgileniyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)