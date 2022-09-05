Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-kırmzılı ekip zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı. Maçtan sonra Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Haris Seferovic önemli açıklamalarda bulundu. Seferovic, "Golden dolayı özgürleşmiş hissediyorum. Zor bir maç oldu ancak 3 puanı kazandık." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.

Sarı-kırmzılı ekip zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.

Maçtan sonra Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Haris Seferovic önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Seferovic'in sözleri:

Golden dolayı özgürleşmiş hissediyorum. Zor bir maç oldu ancak 3 puanı kazandık.

En iyimiz değildi bu maç. Çok kaliteli oyuncularımız var. Gittikçe daha iyi oluyoruz. Birbirimize alışıyoruz.