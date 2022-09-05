Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası Haris Seferovic: Özgürleşmiş hissediyorum!
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-kırmzılı ekip zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı. Maçtan sonra Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Haris Seferovic önemli açıklamalarda bulundu. Seferovic, "Golden dolayı özgürleşmiş hissediyorum. Zor bir maç oldu ancak 3 puanı kazandık." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2022- 23:25
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.
Sarı-kırmzılı ekip zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.
Maçtan sonra Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Haris Seferovic önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Seferovic'in sözleri:
Golden dolayı özgürleşmiş hissediyorum. Zor bir maç oldu ancak 3 puanı kazandık.
En iyimiz değildi bu maç. Çok kaliteli oyuncularımız var. Gittikçe daha iyi oluyoruz. Birbirimize alışıyoruz.