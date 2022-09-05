Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor.
Paulinho'dan transfer cevabı! Galatasaray'a gelecek mi?
Yeni sezonda iddialı bir kadro kuran Galatasaray'da, transfer harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılılar, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Bayer Leverkusen'in 22 yaşındaki kanat oyuncusu Paulinho'yu gündemine almıştı. Brezilyalı yıldızdan transferle ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Bu sezon kadrosunda büyük bir değişikliğe giden Cimbom, takımın başına Okan Buruk'u getirmişti.
Dursun Özbek ve yönetimi de Okan Buruk'un talebi sonrası yaptığı transfer hamleleriyle kadroyu güçlendirdi.