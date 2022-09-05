Paulinho'dan transfer cevabı! Galatasaray'a gelecek mi?

Yeni sezonda iddialı bir kadro kuran Galatasaray'da, transfer harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılılar, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Bayer Leverkusen'in 22 yaşındaki kanat oyuncusu Paulinho'yu gündemine almıştı. Brezilyalı yıldızdan transferle ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2022- 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022- 09:49