Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezonun ilk derbisinden önce önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

Çok önemli bir spor insanı. Türkiye'nin böyle kişilere ihtiyacı var. Birlikte uzun zaman geçirmiştik.

Bu yol kolay bir yol değil. Yeni kurulmuş ve çok fazla transfer yapmış bir takımız. Zorlu bir fikstür ile başladık. Hiçbir şeyden şikayet etmeyip en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Geçen haftaki maçın ikinci yarısı bizi oldukça ümitlendirdi. Kadronun birbirine alışması da zaman alıyor tabii. Hedefimiz belli, hedefimiz şampiyonluk.

Başlangıç önemli ancak nasıl bitireceğiniz daha önemli. Trabzonspor'a karşı alacağımız bir galibiyet bizi moral motivaston anlamında yukarı çekecektir.

Şampiyonlar Ligi ön elemesi bile olsa, Şampiyonlar Ligi'ni oynamak çok zor. Trabzonspor bu yoğun tempodan dolayı bu sakatlıkları yaşadı. Ancak çok iyi bir kadroları var hala. İki takım için de tek hedef kazanmak.