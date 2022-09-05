Süper Lig'de 4 maçta 2 gol atabilen Galatasaray'da ana gündem maddesi santrfor transferi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi ve satın alma opsiyonu belli oldu!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Icardi'de mutlu sona ulaştı. İtalyan basını, Arjantinli yıldızın bugün İstanbul'a geleceğini belirtirken, Icardi'nin satın alma opsiyonunu da paylaştı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılılar bu bağlamda PSG forması Icardi'yi gündemine almıştı.
Arjantinli yıldızın transferinde mutlu sona ulaşıldı.