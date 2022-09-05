Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-kırmzılı ekip zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı. Maçtan sonra Galatasaray'ın ilk golünü atan Bafetimbi Gomis önemli açıklamalarda bulundu. Gomis, "Yıllar sonra İstanbul'a geri geldiğim için çok mutluyum. Son gücümü Galatasaray için kullanacağım." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-kırmzılı ekip zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.

Maçtan sonra Galatasaray'ın ilk golünü atan Bafetimbi Gomis önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Gomis'in sözleri:

Atmosfer bize kazanmamız adına yardım etti. Bu sezon geçen sezondan daha farklı. Şampiyon olmaya çalışıyoruz.

Taraftarlarımızı mutlu etmek ve Galatasaray olduğumuzu göstermek istiyoruz.

Hala zamana ihtiyacımız var ancak takım ruhunu göstereceğiz.

Yıllar sonra İstanbul'a geri geldiğim için çok mutluyum. Son gücümü Galatasaray için kullanacağım.

İnşallah taraftarların desteğiyle ruhumu, her şeyimi sahada vereceğim. Ben gol için doğdum ve böyle ruhlu bir takımda oynadığım için çok şanslıyım