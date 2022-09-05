Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-kırmzılı ekip zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı. Maçtan sonra Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Sacha Boey öenmli açıklamalarda bulundu. Boey, "Benim için çok harika bir maç oldu. Kırmızı karta rağmen oyunu domine ettik ve kazandık." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.

Sarı-kırmzılı ekip zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.

Maçtan sonra Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Sacha Boey öenmli açıklamalarda bulundu.

İşte Sacha Boey'un sözleri:

En iyimiz değildi bu maç. Çok kaliteli oyuncularımız var. Gittikçe daha iyi oluyoruz. Birbirimize alışıyoruz.

Benim için çok harika bir maç oldu. Kırmızı karta rağmen oyunu domine ettik ve kazandık.

Gole katkım çok keyifliydi ancak bu golde tüm takımın payı var. İnanılmaz bir atmosfer oldu stadyumda. Uzun süredir taraftarımızla böyle bir atmosfer yaşamamıştık. Çok mutluyum.