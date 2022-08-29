Galatasaray transfer haberi: Haris Seferovic dışında bir golcü daha almayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için girişimleri sürdürüyor. Ancak Icardi, tansfer penceresinin kapanmasına kadar şansını zorlayıp tüm teklifleri görmek istiyor. İşte detaylar...

Haris Seferovic dışında bir golcü daha almayı planlayan Galatasaray, Mauro Icardi için girişimleri sürdürüyor... Fotomaç'ın haberine göre PSG ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği haberleri gelirken, Icardi'nin ise kararını vermek için bir süre daha bekleyeceği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşım yapan Gianluigi Longari, Arjantinli yıldızın transfer penceresinin kapanmasına kadar şansını zorlayıp tüm teklifleri görmek istediğini yazdı. 29 yaşındaki oyuncunun beklediği teklifi alamaması halinde rotasını İstanbul'a çevireceği aktarıldı. Türkiye'de transfer piyasası 8 Eylül'de kapanacağı için Icardi'nin Galatasaray konusunda acele etmediği kaydedildi.