Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta? (Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 5. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. İki ekip de zorlu mücadeleden 3 puan çıkarmaya çalışacak. Karşılaşma öncesinde ilk 11'ler ise belli oldu. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 5. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. İki ekip de zorlu mücadeleden 3 puan çıkarmaya çalışacak. Karşılaşma öncesinde ilk 11'ler ise belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Mustafa, Abdulkadir, Jevtovic, Maxim, Sagal, Figueiredo

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

LİGDEKİ 7. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazanırken, Gaziantep FK evinde sarı-kırmızılıları 3-1 mağlup etti.

BU SEZON EVİNDEKİ İKİNCİ MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 1 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

YAŞAR KEMAL UĞURLU DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.