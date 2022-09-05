Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 5. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. İki ekip de zorlu mücadeleden 3 puan çıkarmanın peşinde. Nefes kesen karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 5. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. İki ekip de zorlu mücadeleden 3 puan çıkarmanın peşinde. Nefes kesen karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Mustafa, Abdulkadir, Jevtovic, Maxim, Sagal, Figueiredo.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:00'de başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

LİGDEKİ 7. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazanırken, Gaziantep FK evinde sarı-kırmızılıları 3-1 mağlup etti.

BU SEZON EVİNDEKİ İKİNCİ MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 1 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

YAŞAR KEMAL UĞURLU DÜDÜK ÇALIYOR

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Alpaslan Dedeş yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay.