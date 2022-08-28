Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı kırmızılı ekipte bazı isimlerin de ayrılması gündemde. O isimlerden birisi de Sacha Boey. İtalyan ekibi Udinese'nin genç oyuncu için ısrarı devam ediyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da sezon başından beri takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız futbolcu için İtalyanların ısrarı sürüyor. 21 yaşındaki sağ bek, İtalya Serie A ekibinin radarında. İtalyan ekibi transferi sonuçlandırmak için Cimbom'la temas halinde.

Sarı-Kırmızılılar'ın sağ beki Sacha Boey için Udinese'nin bir hayli istekli olduğu iddia edildi. Takvim'in derlediği habere göre; Brandon Soppy ile yollarını ayıran Udinese kadrosunu Boey ile güçlendirmek istiyor.

Bu sezon görev aldığı süre boyunca Okan Buruk'un beklentilerine cevap veren genç yıldız ile ilgili kararın önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip 1 gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Sacha Boey, bu sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti.

2000 doğumlu futbolcu, Galatasaray forması ile toplam 22 maça çıktı ve 1 gol katkısında bulundu. Genç yıldız geçen yıl Fransa Ligi ekiplerinden Rennes'den 1.15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Rogon Menajerlik'in oyuncusu olan ve güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Boey'un hem Kamerun hem de Fransa pasaportu bulunuyor.