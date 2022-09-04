Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kariyerine Fransız ekibi Marsilya'da devam eden Cengiz Ünder'i aldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marsilya'dan G.Saray'a Cengiz Ünder cevabı!
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala çalışmalarına hız veren Galatasaray, Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder için girişimlere başlamıştı. Fransız temsilcisi sarı-kırmızılılara transfer konusunda yanıtını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar milli futbolcu için Marsilya'ya teklif yaptı.
MARSİLYA'DAN CENGİZ KARARI
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Cengiz Ünder için Marsilya'ya yaptığı kiralama teklifi geri çevrildi.