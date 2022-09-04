Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Çağlar Söyüncü bombası!
Galatasaray'da uzun süredir savunma hattına yapılacak takviye konusunda çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak gündemine Leicester City'de bu sezon istediği forma şansını bulamayan Çağlar Söyüncü için harekete geçti. İşte transferdeki son detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
Spor Toto Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde 7 puan toplayan sarı-kırmızılılarda, transfer döneminin son günlerine girerken hareketli saatler yaşanıyor.
Kadrosunu Dries Mertens, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Leo Dubois ile güçlendiren Cimbom'da yönetim fırsat transferlerini değerlendirmek istiyor.