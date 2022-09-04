GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Çağlar Söyüncü bombası!

Galatasaray'da uzun süredir savunma hattına yapılacak takviye konusunda çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak gündemine Leicester City'de bu sezon istediği forma şansını bulamayan Çağlar Söyüncü için harekete geçti. İşte transferdeki son detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 17:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022- 17:15