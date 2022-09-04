Juventus'ta gözler, Fiorentina maçı sonrasi oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG'ye çevrildi.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan büyük bomba! Galatasaray'ın hedefi Bonucci
Transfer sezonunu hareketli geçiren Galatasaray, takviyeye devam etmek istiyor. Savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen Cimbom için büyük iddia İtalya'dan. Çizme'ye göre Galatasaray'ın yeni gözdesi Leonardo Bonucci. | (Ali GENÇ - DIŞ HABERLER) Galatasaray haberleri
Teknik direktör Massimiliano Allegri'nin isteğiyle takıma birçok ismi katan Juventus, bazı kayıpları yaşayabilir.
Avrupa'da transfer dönemi kapanmış olsa da birçok ülkede hareketlilik devam ediyor.