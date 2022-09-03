Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Mauro Icardi ile kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi Aslan oluyor! O tarih ortaya çıktı
Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken Galatasaray, bomba bir transfere imza atmaya çok yakın. Sarı kırmızılı ekip, Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Icardi'yi renklerine bağlayamaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldızın imzayı atacağı tarih ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Sarı-kırmızılıların, kendisi ve kulübü PSG ile transferi için anlaşma sağladığı Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi netleşti.
Galatasaray'ın bilgisi dahilinde Miami'ye giden Mauro Icardi, pazartesi günü Paris'e gidecek.