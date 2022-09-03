Galatasaray geçtiğimiz sezon başında Olimpiu Morutan'ı Rumen ekibi FCSB'den 4.10 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.
Morutan Galatasaray'a nasıl transfer oldu? Eski yöneticiden şok sözler
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon başında Olimpiu Morutan'ı Rumen ekibi FCSB'den 4.10 milyon Euro bedelle kadrosuna katmış ancak oyuncudan istediği verimi alamamıştı. Morutan bu performansı sonrası İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralanmıştı. Genç oyuncunun, Galatasaray'a transferine ilişkin Rumen ekibi FCSB'nin eski yöneticisi Dinu Gheorghe, şok açıklamalarda bulundu ve transferin perde arkasını anlattı. İşte o röportaj... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların kötü geçirdiği sezonda beklentilerin altında kaldı.
Rumen kanat oyuncusu, toplamda tüm kulvarlarda 41 maçta süre alırken 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.