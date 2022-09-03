İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla İTO bünyesinde görev alan Galatasaraylı meclis ve komite üyeleri, Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'ndaki kahvaltı programında bir araya geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması!
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Paris Saint-Germain'den (PSG) Mauro Icardi için girişimlerde bulundu. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Arjantinli golcüde son durumu açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Başkan Özbek, yeşil sahalara veda eden Arda Turan'ın Galatasaray'ın bir değeri olduğunu belirterek, "Uluslararası boyutta da başarılı olmuş bir sporcu. Futbolu daha yeni bıraktı. Arda'nın önce bazı eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, Arda'nın yuvasıdır. Bu manada kendisini hazırlaması, hazırlıkları bittikten sonra görev alması kaçınılmazdır." diye konuştu.
Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun form düşüklüğü yaşadığı yönündeki soruya, "İlgili arkadaşlarımız devamlı kendisiyle görüşme halinde. Önümüzdeki haftalarda performansının yükseleceği, geçen seneki formunu yakalayacağından hiç şüphem yok." yanıtını verdi.