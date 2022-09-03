Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili soru üzerine ise Özbek, ""Galatasaray Başkanı olarak, Galatasaray'ın menfaatlerini korumak zorundayım. Dolayısıyla Icardi sorusuna şu an vereceğim cevabın Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin. Bunu sorarken siz de biliyorsunuz yine de sormaya devam ediyorsunuz. Aynı şekilde beklenmesi gerektiğini, transfer çalışmalarımızın devam ettiğini, bitince de herkesin öğreneceğini düşünüyorum." dedi.