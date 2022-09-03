Galatasaray, 2 Eylül Cuma akşamı G.Saray Adası'na kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, 2 Eylül Cuma akşamı G.Saray Adası'na kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını duyurdu.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İŞTE G.SARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"2 Eylül 2022 tarihinde, Galatasaray Adası'nın hizmete kapalı olduğu gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş edilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamakla birlikte, havuz kenarındaki cam korkulukta maddi hasar meydana gelmiştir.

3 Eylül 2022 Cumartesi sabahı Galatasaray Adası'na gelen personelimizin hasarı fark etmesi neticesinde kulübümüz ivedilikle konu ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştur.

Galatasaray Spor Kulübü olarak bu olayın faillerinin bulunması noktasında güvenlik birimlerimize güvenmekle birlikte, sonuna kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Tesisleri'ne yapılan saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bu tür olayların artık son bulmasını diliyoruz. Asli görevi kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan basının, bu tip hassas konularda yayıncılık ilkelerine uymasını ve provokasyona yol açacak haberlerden kaçınmasını önemle tavsiye ediyoruz."

İşte o görüntüler:







