SERIE A'YI TAŞIDI!

Mauro İcardi'yi de renklerine bağladığında Serie A'yı Türkiye'ye taşımış olacak. Cimbom'un kadrosunda daha önce İtalya Ligi'nde forma giyen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Haris Seferovic bulunuyor. Aslan böylece dünyaca tanınmış isimlere parçalı formayı giydirmeye devam ediyor.