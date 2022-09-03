Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 13. olduktan sonra yeni döneme farklı başkan, teknik heyet ve takımla giren Galatasaray'ya büyük değişim sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Aslan oldu! İşte sözleşme detayları
Transferde iddialı hamleler yapan Galatasaray, aradığı golcüyü buldu. Sarı kırmızılılar, uzun süre peşinden koştuğu dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Dursun Özbek ve 'transfer sihirbazı' Erden Timur, taraftarlara, "Haris Seferovic'ten daha iyisini alacağız" sözü vermişti. Bu ikili verdikleri sözü tuttu ve 29 yaşındaki forveti renklerine bağladı. İşte Icardi'nin sözleşme detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Aslan kadrosunu ünlü yıldızlarla donatmaya devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların son transferi Mauro İcardi oldu.