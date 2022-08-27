Süper Lig'in 4. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İki takımın da galibiyet için sahada olacağı maç öncesinde sarı kırmızılı takım hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 4. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İki takımın da galibiyet için sahada olacağı maç öncesinde sarı kırmızılı takım hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.