Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 4 haftada 2 gol atarak hücum hattında sorun yaşayan sarı-kırmızılı ekipte golcü transferi için Icardi isminde karar kılınmıştı. Sarı-kırmızılılarda Başkanvekili Erden Timur'un, Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile yapılan görüşmelerde aktif rol oynadığı ve oyuncu cephesini ikna ettiği öğrenildi.

TRANSFERİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Icardi'nin önümüzdeki günler içerisinde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı takıma imza atacağı öğrenildi. Arjantinli yıldızın transferine dair detaylar da belli oldu.

Icardi için PSG tarafına herhangi bir kiralama bedeli ödenmezken, Icardi'nin maaşının büyük bir kısmı da Fransız ekibi tarafından karşılanacak. Sözleşmede ise satın alma opsiyonun olmadığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYMEK İSTİYOR

Icardi'nin Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için düzenli olarak oynamak istediği ve Galatasaray'da yeniden eski form düzeyine kavuşmak istediği gelen bilgiler arasında.

MENAJERİ WANDA NARA ETKİLENDİ

Timur'un, bu transferde İstanbul'a gelen Wanda Nara'yı sergilediği misafirperver tavrıyla etkilediği ve oyuncu tarafının Galatasaray'da oynamayı istediği gelen bilgiler arasında.

BONSERVİSİNE 50 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

28 yaşındaki yıldız golcünün PSG ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Arjantinli forvet 2019'da Fransız ekibine kiralık olarak transfer olmuş ve sonrasında ise 50 milyon Euro bedelle bonservisi alınmıştı.