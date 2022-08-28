Galatasaray haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'le özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve 2 oyuncunun da maaşına zam yapılacağı ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da çok şeyler beklenen iki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün şimdiye kadar ortaya koydukları performansla beklentileri karşılayamadı. Kerem ve Yunus'un formsuzluğunun ise en kısa sürede son bulmasının beklendiği belirtildi. Takvim'in haberine göre Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un özel görüşmeler gerçekleştirdiği iki ismin ücretlerinde de kısa dönemde iyileştirmeler yapılacağı bildirildi. Bu noktada görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.