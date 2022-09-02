TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Kaan Ayhan bombası! İşte teklif edilen bonservis

Galatasaray'da, transferin son günlerine yaklaşılırken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok bölge için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılılar, savunma hattına da takviye yapma hedefinde. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ı yeniden listesine alan Cimbom, 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Sassuolo'ya teklifini iletti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 19:10