Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Evander adım adım Aslan'a! Görüşmeler yeniden başladı
Galatasaray transfer haberi: Icardi transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, Evander'i de renklerine bağlamak çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom, bu transferi de son noktayı koymak istiyor. İşte detaylar...
Önceliği Icardi'ye veren sarı-kırmızılılar, bu transferde mutlu sona ulaştı.
Arjantinli oyuncu önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray'a imzayı atacak.