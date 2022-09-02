Icardi'den Fenerbahçe'ye flaş transfer yanıtı! Galatasaray...

Hücum hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, Icardi için karşı karşıya kaldı. Uzun zamandır Galatasaray ile görüşen Icardi, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi. Arjantinli golcü, sarı-lacivertli ekibe "Galatasaray'a söz verdim." yanıtını verdi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 06:40