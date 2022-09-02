GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın sol bek gündemindeki Saliou Ciss fiyat yükseltti!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek bölgesindeki rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekibin gündeminde sürpriz bir isim girmişti. Senegalli futbolcu Saliou Ciss ile ilgili görüşmeler devam ediyordu. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun maaş artış talebi transferi zora soktu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 10:23