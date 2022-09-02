Her mevkisine iddiaların ardı arkasının kesilmediği Galatasaray için tanıdık bir isim ortaya atıldı.
GALATASARAY HABERLERİ: Pjanic için Cimbom iddiası! Barcelona...
Son dakika spor haberi: Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve bu sezon Barcelona'da istediği s��reyi bulamayan Pjanic için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyanlara göre Boşnak oyuncuya Galatasaray'ın ilgisi olduğu öğrenildi. (GS SPOR HABERLERİ)
Her mevkisine iddiaların ardı arkasının kesilmediği Galatasaray için tanıdık bir isim ortaya atıldı.
İtalyan haber sitelerinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre tecrübeli orta saha oyuncusunun Barcelona'da istenmediği, kendisinin de Katalan ekibinde devam etmek istemediğinin altı çizildi ve yeniden Türkiye'ye gelebileceği belirtildi.