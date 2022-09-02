GALATASARAY HABERLERİ: Pjanic için Cimbom iddiası! Barcelona...

Son dakika spor haberi: Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve bu sezon Barcelona'da istediği s��reyi bulamayan Pjanic için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyanlara göre Boşnak oyuncuya Galatasaray'ın ilgisi olduğu öğrenildi. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 06:40