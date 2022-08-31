Forvet hattını kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmaya çalışıyor. PSG'den kesin olarak ayrılması beklenen Arjantinli golcü için birçok Avrupa kulübü devrede. Sarı-kırmızılı ekip, Icardi için 2 gün daha bekleyecek. İşte sebebi... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezona gol yollarında çok sıkıntılı bir giriş yapan Galatasaray gözünü forvet transferine çevirmiş durumda... Haris Seferovic'in şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan 4 haftalık performansı sonrası kadroya üst düzey bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar'da Mauro Icardi heyecanı yaşanıyor.

GÖZLER ARTIK 1 EYLÜL'DE

Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli yıldızın transferi konusunda artık saatleri sayıyor. Takvim'in haberine göre yaklaşık 1 hafta önce hem PSG hem de Mauro Icardi ile prensip anlaşmasına varan yönetim, tamamen 1 Eylül'e kilitlenmiş durumda. Galatasaray, Icardi'nin Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresinin kapanacağı tarih olan 1 Eylül'e kadar başka bir takıma gitmemesi durumunda resmi imzaları atmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında, Icardi ile Sevilla'nın ilgilendiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak dün itibariyle Sevilla'nın PSG'ye resmi bir teklifi bulunmuyor.

4 MİLYON EURO VERİLECEK

Galatasaray ve PSG kulübü arasında yapılan anlaşmaya göre yönetim, Mauro Icardi'nin 8 milyon Euro'luk maaşının 4 milyon Euro'luk kısmını karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, Fransız kulübüne herhangi bir kiralama bedeli de ödemeyecek. Yapılan anlaşmanın içeriğinde satın alma opsiyonunun olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.