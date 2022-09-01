SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Victor Nelsson'a Sevilla'dan yeni teklif geldi!

Son dakika spor haberine göre: Galatasaray'da Victor Nelsson'a Sevilla'dan yeniden teklif geldi. İspanyol ekibi, sarı-kırmızılılarda 13 milyon Euro teklif etti.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 00:02 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022- 00:05