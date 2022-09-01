SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Victor Nelsson'a Sevilla'dan yeni teklif geldi!
Son dakika spor haberine göre: Galatasaray'da Victor Nelsson'a Sevilla'dan yeniden teklif geldi. İspanyol ekibi, sarı-kırmızılılarda 13 milyon Euro teklif etti.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 02.09.2022- 00:02 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022- 00:05
Sevilla daha önce Galatasaray'dan Fernando ve Marcao transferlerini gerçekleştirmişti.
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan bu transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İŞTE ÖZCAN'IN SÖZLERİ:
"Sevilla, Victor Nelsson için Galatasaray'a 13 milyon Euro teklif etti. Galatasaray 17 milyon Euro talep etti. Anlaşma sağlanamadı."