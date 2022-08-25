Galatasaray transfer haberi: Santrfor hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ismi sıcaklığını koruyor. Konuyla ilgili olarak Fransız basını, "Galatasaray Icardi ile görüşmelerine devam ediyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fotomaç'ın haberine göre Wanda Nara her ne kadar Paris'teki lüks hayatından ayrılmak istemese de Mauro Icardi'nin futbol oynamak istemesi Galatasaray için umut olmaya devam ediyor.

Fransız gazeteci Maxence Venot, "Galatasaray ile Icardi için görüşmeler sürüyor" iddiasında bulundu. Culture PSG'deki haberinde; "Transfer döneminin bitmesine birkaç gün kala PSG, Mauro Icardi için hala bir çıkış yolu arıyor. Galatasaray, Arjantinli golcüyle ilgileniyor. İki taraf arasında maaş ödemesi için görüşmeler sürüyor" denildi. L'Equipe ise, PSG tarafında Arjantinli oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesinin öngörülmediğini yazdı. İki yıllık daha sözleşmesi olduğu için kiralık formülü masada" ifadelerine yer verdi.