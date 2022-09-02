Galatasaray'da Victor Nelsson'a Sevilla yeniden teklifte bulundu
Son dakika spor haberine göre: Galatasaray'da Victor Nelsson'a Sevilla'dan yeniden teklif geldi. İspanyol ekibi, sarı-kırmızılılarda 13 milyon Euro teklif etti. Detayları A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı.
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