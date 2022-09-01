Orta alan ve forvet hattını çok önemli yıldızlarla takviyeler yapan Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Ruben Vezo hamlesi! Rota İspanya
Orta saha ve forvet hattını yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, stoper bölgesine takviye yaparak alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde birçok isim bulunurken, son iddia ise Yunan basınından geldi. Cimbom'un Levante forması giyen Ruben Vezo'yu istediği ve Olympiakos'la yarışa girdiği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Marcao'nun ayrılığı sonrası bu bölgeye Abdülkerim Bardakcı'yı transfer eden sarı-kırmızılı takım, defans hattına alternatif oluşturmak istiyor.
Yönetim fazla zaman kaybetmeden stoper transferini sonuçlandırmak istiyor.