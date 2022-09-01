GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan harekete geçti! Cengiz Ünder de gelmek istiyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattında gücüne güç katmak isteyen sarı kırmızılı ekibin gündemindeki futbolcu ise Cengiz Ünder. Aslan milli futbolcunun da onay vermesinin ardından transfer için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 12:44