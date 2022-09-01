Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan harekete geçti! Cengiz Ünder de gelmek istiyor
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattında gücüne güç katmak isteyen sarı kırmızılı ekibin gündemindeki futbolcu ise Cengiz Ünder. Aslan milli futbolcunun da onay vermesinin ardından transfer için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...
Sarı-kırmızılılarda transfer döneminin son günleri yaklaşırken hareketli saatler yaşanıyor.
Kadrosunu Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic ve Dries Mertens ile güçlendiren Cimbom'da kanat arayışları sürdürülüyor.