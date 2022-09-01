Galatasaray yönetimi, Omar Elabdellaoui ile masaya oturdu ancak beklemediği bir yanıt aldı...
GALATASARAY HABERLERİ: Omar Elabdellaoui'den şaşırtan talep! Yönetim çılgına döndü
Galatasaray'ın 2020 yazında kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui, geçirdiği kaza nedeniyle 1 yılı aşkın bir süre boyunca sahalardan uzak kalmış ve sarı-kırmızılı yönetim desteğini esirgememişti. Sacha Boey'un performansı ve o bölgeye Leo Dubois'in katılması sonrası Cimbom, Norveçli sağ bekin sözleşmesini feshetmek isterken; beklenmedik bir yanıt aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, yeni transfer edilen Leo Dubois ve sezona çok iyi başlayan Sacha Boey'un ardından sağ bekte üçüncü oyuncu durumuna düşen Omar'ın sözleşmesini feshetmek için harekete geçti.
30 yaşındaki futbolcuya bu sezon oynama şansının kalmadığını anlatan yöneticiler, mukaveleyi feshetmek istediklerini bildirdiler.