Forvet hattına yerli takviyesi yapmak isteyen Galatasaray bir kez daha Umut Bozok ile görüşmelere başladı. Sabah'ın haberine göre geçen sezon Kasımpaşa'da 20 gol-8 asist ile oynayan ve gol kralı olan 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar ile yaptığı ilk etap görüşmelerinde büyük mesafe katederken, sonrasında yıllık ücretine astronomik zam yapınca, Galatasaray cephesi de geri adım atıp bu transferden çekildi.

Aslan bu dönemde Gomis'in de performansı sonrasında yerli forvette karar kılarken bir kez daha Umut Bozok için temaslarına başladı. Görüşmelerin başlamasındaki asıl nokta ise oyuncunun ilk seferinde istediği ücrette indirime gitmesi. Fransız ekibi Lorient forması giyen ve 1 sezon kontratı kalan oyuncunun satışına kulübü de sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi Umut'la anlaşmaya varması halinde daha önce görüşmelerde bulunduğu Lorient ile bir kez daha masaya oturacak.