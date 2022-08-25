Galatasaray'da bu sezon fazla süre şansı bulamayan Berkan Kutlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın da takibinde olan sarı kırmızılıların, 24 yaşındaki oyuncusu, takımdan ayrılmak istedi. Ancak bu talebe Okan Buruk'tan onay çıkmadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da geçen sezonun bankosu olan Berkan Kutlu, 48 resmi maçta 3959 dakika görev almıştı. Midtsjö ve Torreira transferleri sonrası gözden düşen 24 yaşındaki orta saha, ilk hafta Antalyaspor karşısında 62 dakika oynadı, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında süre bile alamadı. Sabah'ın haberine göre, bu durumdan rahatsız olan Berkan, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'la görüşerek ayrılmak istediğini söyledi. Berkan Kutlu'nun bu talebine hocası Okan Buruk olumsuz yanıt verdi.

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR



Taylan ve Cicaldau'nun olası ayrılığına itiraz etmeyecek olan Okan Buruk, Berkan'dan ise faydalanmayı düşünüyor. Oyuncusu ile konuşan Galatasaray'ın teknik patronu, "Oynamadığın için mutsuzsun, seni anlıyorum. Yeni bir takım kurduk, sana da sıra gelecek. Senden memnunum ve takımda kalmanı istiyorum'' dedi. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş, Berkan Kutlu'nun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon 4 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan bonservisi alınan ve 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan oyuncusunu kolay kolay bırakmayı düşünmüyor.

İsviçre Monthey doğumlu olan ve şehrin takımının alt yapısında futbola başlayan Berkan, buradan Sion'a geçiş yaptı. Türkiye kariyeri Alanyaspor'la başlayan futbolcu Temmuz 2021'de Galatasaray'a imza attı.