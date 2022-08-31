Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 10 numara bölgesinde rotasyonu genişlettikten sonra orada rekabet yaratıp futbolcuların performansını artırmaya çalışan sarı-kırmızılılarda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Cimbom'un tekrardan Amine Harit'i gündemine aldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Emre Akbaba'nın performansından memnun kalmayan ve kadrosuna net bir 10 numara katmak isteyen Galatasaray, Sabah'ın haberine göre rotasını yeniden Amine Harit'e çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, Schalke 04'te forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için transfer döneminin başında da nabız yoklamış, hatta Alman kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştı. Faslı futbolcunun 2.7 milyon Euro'luk maaş beklentisi nedeniyle geri adım atan sarı-kırmızılılar, transfer döneminin son günlerinde yeniden harekete geçti.

Schalke 04 ile 5 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkışan sarı-kırmızılılar, Harit ile de tekrar görüşmelere başladı. Fakat bu transferde Galatasaray'ın işi zor. Çünkü Harit ile Premier Lig kulüplerinden Leicester City de ilgileniyor. Bu nedenle Harit'in düşündüğü, kararını bugün vereceği öğrenildi.

Geçen sezon Marsilya'da kiralık oynayan yıldız futbolcu, 34 maçta 5 gol atarken, 4 de asist yapmıştı.