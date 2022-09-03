Galatasaray'da birçok bölgeye yıldız isim kazandırıldı, sıra kanatlara geldi.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi'den sonra yeni hedef Lucas Moura!
Galatasaray transfer haberi: Icardi transferinde mutlu sona ulaşan Aslan'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kanat bölgesine mutlaka transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'dan Lucas Moura'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Adana Demirspor'daki kiralık kontratı bittikten sonra Yunus Akgün yeniden parçalı formayı sırtına geçirmişti.
Genç oyuncu sağ kanatta başarılı bir performans sergilemeye de başladı.