GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek: Bazı bölgelerde uyumsuzluk var ama...

30 Ağustos Zafer Bayramı için Galatasaray Adası'nda bulunan Dursun Özbek, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Özbek takımının gidişatını değerlendirdirirken, "Takımımız gayet iyi. Son maçta da izlediniz. Kısa sürede uyum tamamlanacaktır. Bazı bölgelerde uyumsuzluk var. Ancak bütünü itibarıyla bakınca çok iyi. Önümüzdeki haftalarda daha güzel Galatasaray izleyeceğiz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

30 Ağustos Zafer Bayramı için Galatasaray Adası'nda bulunan Dursun Özbek, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Özbek takımının gidişatını değerlendirdirdi.

İşte Başkan Dıursun Özbek'in açıklamaları:

Takımımız gayet iyi. Son maçta da izlediniz. Kısa sürede uyum tamamlanacaktır. Bazı bölgelerde uyumsuzluk var. Ancak bütünü itibarıyla bakınca çok iyi. Önümüzdeki haftalarda daha güzel Galatasaray izleyeceğiz.

Eksiklerimizi tamamladıktan sonra bu sezon şampiyonlukta en iddialı takımın Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Mayıslar Galatasaray'ındır biliyorsunuz.